夏普狀況好轉後 鴻海：將交給日本人管理
2017-03-24 15:05
待夏普狀況好轉後，鴻海表示，會將夏普再轉回給日本人管理。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕鴻海入主夏普後，夏普逐漸擺脫過去陰影，財務狀況持續改善。不過夏普現任社長是由台灣人來擔任，鴻海表示，未來夏普將再轉回給日本人管理。
《中央社》報導，夏普昨（23）日前在中國上海舉辦2017春季新產品發布會，鴻海行銷長袁學智在受訪時表示，鴻海與夏普是合作夥伴，在強強聯手下，提供高貴不貴的產品，等到夏普狀況好轉之後，鴻海將會把夏普轉回給日本人管理。
現任夏普社長戴正吳日前接受《日本產經新聞》訪問時表示，希望下一任的社長是日本人來接任，年齡也能夠在60歲以下，並具有市場行銷經驗，相關人選會與鴻海集團總裁郭台銘一起討論。
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