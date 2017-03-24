智晶去年EPS6.02元，推穿透式OLED搶車載市場

2017-03-24 15:03

〔記者陳梅英／台北報導〕PMOLED廠智晶（5245）去年財報出爐，每股稅後盈餘6.02元，展望今年，智晶看好全球汽車市場穩定成長，推出穿透式OLED，已應用在抬頭顯示器上，積極搶攻車載產品。

智晶表示，一般抬頭顯示器多投影在駕駛座，擋風玻璃需為灰玻，且得具反射功能，但相對位置會產生死角，且投射式不易聚焦，資訊易變形、模糊，可視角較差。

有別於市售抬頭顯示器， 智晶的穿透式OLED面板，具超廣視角，亮度優於一般投射式顯示器的高對比，白天不受光源影響，讓駕駛者使用智晶穿透式OLED面板的行車抬頭顯示器時，能清楚讀取行車資訊，安全駕駛。

此外，穿透式OLED顯示器，還可應用於光學顯微鏡、航太及醫療等高端市場，最大尺寸可以到5.5吋。未來還可應用在AR （ Augmented Reality ） 擴增實境及MR （ Mixed Reality ） 混合實境等多領域，使產品發展更具前景。

智晶去年合併營收為16.72億元，年增30.21%，毛利率進一步成長至33.2%，稅前盈餘3.08億元，稅後盈餘2.56億元，均較2015年成長7成以上，每股稅後盈餘6.02元。