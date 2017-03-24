近關情怯 台股回測9900點支撐 小跌27.76點

2017-03-24 13:51

〔記者張慧雯／台北報導〕台股萬點大關在即，但多頭氣勢不強，加上美股4大指數收黑，台股今（24）日開高後震盪走低、由紅翻黑，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）與台塑（1301）等皆在平盤下整理，僅股王大立光（3008）撐盤，指數持續回測9900點支撐，收盤小跌27.76點、以9902.98點作收，成交值為880.26億元。

法人表示，整體而言，台股萬點在前、多頭轉為觀望，大型權值股按兵不動，僅高價股、中小型股撐盤，觀察近期外資雖買超台股，但台指期多單未平倉口數不斷減少，心態恐偏保守，短線多空交戰點觀察。

不過，凱基台灣精五門基金經理人劉建生樂觀看待台股本月將有機會挑戰萬點大關。他認為，目前台股股價淨值比（PB）約為1.65倍，2012~2016年這5年平均約1.46~1.74倍，預估今年企業獲利可望優於去年預期下，PB有機會往1.74倍靠近，若以此推估，指數高點約落在10032點。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏也指出，國際事件影響因素漸消，國際資金終止連兩周的賣超，重新擁抱台股，三大法人大都佔在買方，外資買超金額創近期新高。過去一週加權指數和店頭指數分別收高2.95%和2.7%。若交易量持續放大，台股或有挑戰萬點的可能。

但周俊宏提醒，升息議題暫時告一段落，市場應將重回基本面檢視，加上指數來到高點，上方空間相對有限，個股表現至上。此外，5月將進入除權息旺季，高息族群將出現除權息行情，具備高殖利率和高成長性特質的中小型股料將持續吸引投資人目光。