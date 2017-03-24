台股收盤下跌27.76點 報9902.98點
2017-03-24 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌27.76點，跌幅0.28％，報9902.98點，成交金額為880.26億元。
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