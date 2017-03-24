港勤與上緯新能源簽署意向書 設立合資公司
2017-03-24 14:47
〔記者張慧雯／台北報導〕臺灣港務港勤股份有限公司（港勤公司）與上緯新能源股份有限公司（上緯新能源），今（24）日簽署意向書，設立合資公司從事離岸風電的開發、建置、營運、維護及相關之服務，此合資將待各公司內部程序與政府審批許可後完成。
為達成2025非核家園與二氧化碳減排承諾，政府於2011年宣示「千架海陸風力機」計畫，將於2020年完成離岸風場520MW，2025年完成離岸風場3GW。同時，2025年再生能源發電目標500億度，占總發電量20%。
合資公司股東為港勤持股40%與上緯新能源持股60%。港勤主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業等商港區域海運運輸關聯服務。上緯新能源為上緯投控子公司，統領「海洋」、「海能」、「海鼎」等離岸風場開發，其中「海洋」為台灣首座離岸風場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 華爾街日報：印度即將開始生產iPhone
- 景氣復甦減緩？台經院製造業營業氣候點連2月下滑
- 證券行情表、證券表格
- 近關情怯 台股回測9900點支撐 小跌27.76點
- 夏普狀況好轉後 鴻海：將交給日本人管理
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 曹蘭7年後再拍戲 都是因為他
- 《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八
- 混茶難辨識 可參考農會產地標章
- LPGA》起亞菁英賽第1回合 龔怡萍並列18
- 【天涯小手札】恆河啟示錄
- 中市校園行動學習 2年內全面建置無線網路
- 監視畫面曝光！國中女被輾死 疑因忽然撞開門
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 台南大代誌 安平首家五星級飯店7月開幕
- 同性婚姻釋憲案言詞辯論 護家盟：大法官勿當歷史罪人
- 五月天好強！林依晨、仔仔老婆都獻出「第一次」
- 「優質小姐不洗夠臭」警破暗號販毒
- 台中3大軌道納前瞻計畫 林佳龍感謝
- 利菁淚控羅霈穎恐嚇 曹西平一句話突破盲點
- 好天氣剩今天 週末「非常溼冷」
- 田馥甄重考! 全都為了小夜曲
- 超狂嘉義火雞肉飯一日半行程 網友讚爆
- 中央有信心 北基輕軌爭20年定調
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei lifts urban renewal restriction
- 市區驚見逆向車 駕駛嚇到就醫
- 推動閱讀 慈濟贈書台南學甲等21校
- 男友心疼侯怡君 爆當年利菁在節目羞辱她
- 邱太三說同婚衝擊祖先牌位 網路圖文創意大爆發
- 糗！HTC官方微博用i6S發文
- 自由廣場》高捷不是賠錢貨
- 紫斑蝶來了！ 林內每分鐘200隻
- 郭書瑤打破毒品定義 抽大麻仍可開車
- 新健保法被迫延後表決 川普遭重大挫折
- 6學者鑑定同婚釋憲案 一致支持同志平權
- 豪小子回歸 今射日拚連勝
- 詐團捐款社福機構求心安 仍遭警破獲扣千萬名車
- 接見美前防長裴利 總統：盼台美往繁榮穩定發展
- Dell比洞錦標賽》為陪癌末母 戴伊打6洞就退賽
- 賴清德續留台南？ 子弟兵PO圖露玄機
- 超厚鋼門+3道角鋼 出動電鋸搗詐騙機房
- 「陽岱鋼」為何跑給警察追﹖ 原來是...
- 統一獅季前分析》速度野球 獅拚腳力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：港勤與上緯新能源簽署意向書 設立合資公司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分