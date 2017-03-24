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港勤與上緯新能源簽署意向書 設立合資公司

2017-03-24  14:47

〔記者張慧雯／台北報導〕臺灣港務港勤股份有限公司（港勤公司）與上緯新能源股份有限公司（上緯新能源），今（24）日簽署意向書，設立合資公司從事離岸風電的開發、建置、營運、維護及相關之服務，此合資將待各公司內部程序與政府審批許可後完成。

為達成2025非核家園與二氧化碳減排承諾，政府於2011年宣示「千架海陸風力機」計畫，將於2020年完成離岸風場520MW，2025年完成離岸風場3GW。同時，2025年再生能源發電目標500億度，占總發電量20%。

合資公司股東為港勤持股40%與上緯新能源持股60%。港勤主要經營業務項目為船舶進出港及移泊作業等商港區域海運運輸關聯服務。上緯新能源為上緯投控子公司，統領「海洋」、「海能」、「海鼎」等離岸風場開發，其中「海洋」為台灣首座離岸風場。

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  • 上緯董事長蔡朝陽為離岸風力發電費了許多心思。（記者張慧雯攝）

    上緯董事長蔡朝陽為離岸風力發電費了許多心思。（記者張慧雯攝）

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