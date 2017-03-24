狹幅盤整 新台幣中午暫收30.487元

2017-03-24 12:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現狹幅盤整格局，靜待新的方向指引，中午暫以30.487元兌1美元作收，小升0.1分，台北外匯經紀公司成交量為3.47億美元。

外匯交易員表示，中央銀行昨舉行首季理監事會議，如預期連續3季維持利率不變，亦沒有太令市場意外的談話，使得對匯市的影響以中性看待。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在30.48元至30.51元，僅在3分內狹幅波動，銀行間交投也多以實質性拋補為主。