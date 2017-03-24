景氣復甦減緩？台經院製造業營業氣候點連2月下滑

2017-03-24 12:03

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院發佈最新製造業營業氣候點呈現連兩月下滑，服務業也在連兩月上升後轉為下滑，營建業則連續三個月走升，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，在國際經濟回溫下，國內製造業營業氣候點連續兩個月下滑不是好事，可能是出口廠商受到近期原物料上漲以及新台幣升值雙重壓力夾擊，加上內需表現也不盡理想，若3月仍未改善，可能就要留意景氣復甦腳步是否開始減緩。

根據台經院對製造業廠商所做2017年2月問卷結果顯示，認為2月景氣為「好」比率20.5%，較上月19.4%增加1.1個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為27.5%，較上月30.2%減少2.7個百分點；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的36.1%增加4.2個百分點至當月的40.3%，看壞比率由上月的14.4%減少6.9個百分點至當月的7.5%，其中對未來半年景氣以石油及煤製品業、成衣及服飾業看好比例較高。

不過，經模型試算後，2017年2月製造業營業氣候點為98.05點，較上月99.93點減少1.88點，為連續2個月的下滑。

在服務業調查部分，對當月景氣看壞比例較高者為零售業及運輸倉儲業；在未來半年看法的部分，則多以持平比例較高。2017年2月服務業營業氣候測驗點為89.19點，較上月90.59點減少1.40點，結束先前連續2個月的上揚轉為下滑。

營造業方面，台經院指出，2017年2月因農曆春節過後陸續開工，加上部份合宜住宅結構補強修繕工程已竣工，使得景氣表現有所提升；而未來半年營造業景氣能見度略有提高，係因政府擴大公建投資動能，年度可支用預算數提升，且前瞻基礎建設計畫也將進入可行性評估階段所致。

不動產業方面，2017年2月六都建物買賣移轉件數月減率雖為負數，但年增率因基期偏低而高達65.5%；傳統329檔期旺季過後的第二季房市動能是否可獲得延續，將是後續觀察重點。

本次營建業2月營業氣候測驗點為90.71點，較1月87.05點上揚3.66點，為連續三個月呈現上揚態勢，並為2014年11月以來的新高。