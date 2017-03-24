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台塑配息4.6元 平盤附近盤桓

2017-03-24  10:30

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑 （1301） 昨（23）日公告財報，去年每股稅後盈餘（EPS）6.19元，創下6年來新高，擬配息4.6元，今日開盤後則在平盤附近遊走，目前股價為維持在92.5元。

台塑董事長林健男於本月月初業績發表會時表示，1月適逢農曆春節，部分客戶提早停工，出貨量減少，春節過後下游客戶陸續復工，提貨量增加，且印度市場因新鈔問題已解決，採購恢復正常，因此2月PVC、EVA及PP等產品銷售量較1月增加，使得營收較1月成長。

此外，預計3月開工率可達89％（2月僅81％），預計3月營收會比2月大幅增加，而第2季為產業旺季，表現也將會優於首季。

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  • 台塑董事長林健男3月初業績發表會時，分析今年上半年業績營收表現。（資料照，記者張慧雯攝）

    台塑董事長林健男3月初業績發表會時，分析今年上半年業績營收表現。（資料照，記者張慧雯攝）

  • 台塑去年獲利亮麗、配息也宣布每股4.6元，今日開盤後股價在平盤附近遊走。（記者張慧雯翻攝）

    台塑去年獲利亮麗、配息也宣布每股4.6元，今日開盤後股價在平盤附近遊走。（記者張慧雯翻攝）

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