穩懋去年獲利佳 早盤領漲
2017-03-24 10:20
〔記者張慧雯／台北報導〕穩懋昨日公告去年度財報，去年全年營收為136.23億元、每股稅後盈餘（EPS）為6.04元；今日早盤一度大漲近5元，最高價位來到136元，為近期次高紀錄，目前上漲1.5元，約在133.5元。
穩懋董事會也通過去年度盈餘分派案，擬配發現金股利每股4.5元，將提請106年6月16日股東常會議決。
相較於全新（2455）、宏捷科（8086），砷化鎵三雄中，穩懋獲利表現傑出，全新去年全年EPS為2.11元、宏捷科EPS則為2.7元，穩懋表現出色，也吸引法人資金進駐，近3個月股價飆漲逼近50％。
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