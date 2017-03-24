3/24重要財經新聞一覽
自由時報財經︰彭：勞動市場 要多點彈性
「一例一休」爭議不斷，中央銀行昨指出，台灣勞動市場規範標準偏高，造成勞動市場僵化，不僅使本地企業外移，外資也不願進入，影響台灣的就業機會。央行總裁彭淮南表示，勞動市場要有彈性也要有安全，「我們勞動市場可以彈性更多一點」。
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蘋果日報財經︰千分之1.5 當沖降稅初審通過
為提升台股量能，立法院財委會昨日初審通過行政院版當沖交易稅調降案，稅率自現行千分之3減半降至千分之1.5，施行1年後將進行政策檢討，依立法院修法時程推估，預計最快4月下旬適用。財長許虞哲表示，我國應是全球第1個針對當沖降稅的國家。分析師表示肯定，認為對大盤成交量有激勵作用。
工商時報財經︰金融情勢指數趨緊 央行利率連３凍
中央銀行昨（23）日召開第1季理監事會，決議政策利率不變，重貼現率維持1.375％，連續3季不動。央行總裁彭準南強調，針對當前國內外經濟情勢，維持政策利率不變有助整體經濟金融穩健發展，但外資持續匯入，新台幣匯率走升，導致金融情勢指數（financial condition index）趨緊。
中國時報財經︰監委陳慶財 樂陞全信託
監察院昨天公布最新一期《廉政專刊》，曾遭民進黨立委趙天麟指控炒作樂陞股票的監察委員陳慶財名下還有約2萬5000股樂陞股票，但已全數交付信託。
經濟日報財經︰前瞻基建拍板 GDP看增兆元
行政院昨（23）日拍板前瞻基礎建設計畫，八年特別預算經費8,824億元，預估增加實質國內生產毛額（GDP）近兆元，並帶動民間投資1.7兆元。行政院長林全允諾，會努力解決環評的不確定性，並歡迎外商來台組國際隊，共同參與商機。
星島日報財經︰中移動擺脫倒退 無派特息股價挫
中移動（941）終擺脫連續三年盈利倒退的頹勢，去年純利按年微升0.19%，賺1087.41億元人民幣，雖符預期，派息比率亦提升3個百分點至46%，惟與大行預測大派40元特別息，有非常大差距，每股僅派1.243元，業績公布後股價逆市插最多3.5%。中移動執行董事兼董事長尚冰昨日指出，「每個公司的情況都不一樣，大家可能非常關注神華派特別息，但是總體來說，派息水平已屬偏高。」今年正值中移動上市20周年，他表示，力爭今年派息率穩中有升，但暫未有計畫派特別息。
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