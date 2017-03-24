一例一休、消費急凍 大同3C首季縮5門市

2017-03-24 09:49

〔記者李靚慧／台北報導〕一例一休效應持續發酵，老牌家電業者大同（2371）旗下家電通路大同3C，因應一例一休的人力需求，以及基層民眾消費急凍，第1季已裁減5家門市，大同3C總經理張忠棋強調，今年大同3C力求損益兩平，但仍希望獲利能有所成長。

家電大廠大同明年將慶祝成立100週年，自今日起至26日，舉行99週年慶特展，其中最受矚目的99週年商品，包括與日本三麗鷗合作推出的限量Hello Kitty電鍋、50型低藍光4K液晶電視、外型時尚的變頻冷氣，及超薄對開冰箱。

不過，對家電業者而言，今年卻是艱困的一年，受到一例一休實施的衝擊，包括大同、聲寶（1604）、三洋電（1614）等家電業者，以及全國電（6281）、燦坤（2430）等3C通路，一開年的銷售業績，就因為基層民眾消費力銳減，出現2至3成的衰退。

大同3C總經理張忠棋指出，今年家電業者1、2月業績衰退，除了去年同期有節能補助刺激銷售量外，今年因為一例一休實施，一般民眾感覺所得減少，連帶也使購買意願急凍。以大同3C為例，2月份的業績就較去年同期減少近3成，讓今年的全年業績壓力倍增。

此外，一例一休實施後，賣場的人力配置也是一大難題。張忠棋指出，一家門市無論大小，至少要配置4名員工，因應加班費等開支增加，今年起將逐步針對坪數小、經濟效益不大的門市，進行縮減或門市整併，將人力調至具經濟效益的地點，僅就今年第一季，大同3C就已縮減5家門市。

張忠棋表示，近年來，大同3C積極改善費用率，去年已擺脫虧損，小有獲利，今年也希望在業績持平或成長之餘，能守住去年的獲利水準，甚至有所成長。

大同雖在家電市場中，擁有電鍋等小家電的龍頭地位，但因應市場競爭，近年來針對4K電視、冰箱、冷氣、洗衣機四大家電，積極推出新商品。以電視機為例，今年主打純4K不聯網的低藍光電視，50型售價2萬元有找，大同希望將4K電視的銷售佔比，由去年的2成提高至4成，全年電視銷售總量上看8萬台。