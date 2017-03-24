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國會延後表決新健保法 美股收小黑

2017-03-24  05:44

〔中央社〕美國股市今天以小跌作收，掌控國會的共和黨稍早延後表決總統川普提出的新健保法案，導致三大指數尾盤都由紅翻黑。這項法案被視為川普廣泛議程所獲支持程度的指標。

分析師認為，川普是否能夠成功推動通過他承諾的促進成長政策，包括減稅與解除管制，由這項新健保法案的表決結果可初見端倪。

華爾街股市今天大都在平盤以上，但在午後傳出國會延後表決新健保法的消息後，三大指數都由紅翻黑。

道瓊工業指數終場小跌4.72點，或0.02%，收在20656.58點，比今天的高點低了約100點。

標準普爾500指數下跌2.49點，或0.11%，收在2345.96點；那斯達克指數下跌3.95點，或0.07%，收在5817.69點。

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