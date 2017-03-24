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靜候美國會表決健保案 歐股收紅

2017-03-24  02:00

〔中央社〕世界股市今天走高，投資人靜候美國國會對健保方案的重要表決結果，歐洲股市繼亞洲股市之後上揚，甚至倫敦股市也收紅，未受首都市中心昨天發生恐怖攻擊造成三人喪生的事件影響。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.2%，收在7340.71點。

法蘭克福股市DAX 30指數勁揚1.1%，收在12039.68點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.8%，收在5032.76點。

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