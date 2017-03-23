威力彩、今彩539開獎囉！
2017-03-23 21:06
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月23日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：07、08、14、15、18、29。第二區：02。
38樂合彩：07、08、14、15、18、29。
今彩539：10、26、29、36、39。
39樂合彩：10、26、29、36、39。
3星彩：181。
4星彩：6614。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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