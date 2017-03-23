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倫敦傳恐怖攻擊 金融市場再掀波瀾 

2017-03-23  19:19

〔記者廖千瑩／台北報導〕比利時連環爆炸恐攻才剛屆滿一周年，英國倫敦政治中心西敏橋再發生恐怖攻擊事件，短線政治緊張情緒升溫，也為全球金融市場再添不確定性。若從歷史經驗來看，過去6次歐美本土發生恐怖攻擊，儘管短線造成市場震盪，但對投資氣氛的負面衝擊有限。

近年來歐美本土恐怖攻擊事件頻傳，不過觀察自2000年來在歐美境內發生的6起恐怖攻擊，除美國境內攻擊和比利時爆炸案外，全球股市於恐怖攻擊後一周普遍收漲，甚至於後一個月漲幅擴大。整體平均來看，後一周、後一個月和後三個月都呈現正報酬。

以2015年法國查理周刊槍擊案為例，MSCI全球指數在事發後一周反彈走揚1.54%，隨著時間點拉長漲幅呈現擴大的趨勢，後一月和後三月漲幅分別高達4.33%和5.18%，突顯出只要基本面無虞，非經濟面利空引起的市場震盪不會持續太久。

摩根投信提醒，今年適逢歐洲政治選舉年，而這些選舉國佔歐盟GDP比例逾4成，即將登場的法國總統大選和德國地方選舉風向勢必多少受到牽動，加上歐洲本土近年來恐怖攻擊事件頻傳，且多牽涉ISIS組織和難民政策，單一事件是否將引爆歐洲民粹主義增溫和挑戰歐元區整體性，都是接下來的觀察重點。

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  • 英國倫敦國會外22日發生恐怖攻擊，圖為救難人員事後將傷者送上救護車，員警在一旁戒護。（美聯社）

    英國倫敦國會外22日發生恐怖攻擊，圖為救難人員事後將傷者送上救護車，員警在一旁戒護。（美聯社）

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