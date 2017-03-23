林全沒非常喜歡 彭淮南：講得對

中央銀行23日召開首季理監事會議，如預期連續3季維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變。央行總裁彭淮南主持會後記者會。（記者羅沛德攝）

2017-03-23 19:01

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於行政院長林全談到中央銀行總裁彭淮南時回應：「我沒有不喜歡彭淮南，也沒有把他當成非常喜歡的人。」彭表示，院長講得話是對的。

當被問到相關議題時，彭淮南今天於央行理監事會議會後記者會說，這是很正常的事情，院長講得話是對的，「院長怎麼可以特別喜歡我，要一視同仁，我覺得他講得話是對的」。

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