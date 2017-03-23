友訊近期股價大漲 但2月單月每股虧損0.16元
2017-03-23 18:19
〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）近期股價大漲，但基本面似乎沒有見到起色，友訊2月營收14.95億元，稅後虧損1.01億元，每股稅後虧損0.16元。
友訊近期股價漲幅近30%，達公佈注意交易資訊標準， 因此被證交所要求公布近期獲利。
值得注意的是，友訊2月營收年減23.42%，每股虧損0.16元，而1月營收11.14億元，年減26.55%，月減3.81億元，換言之，1月單月勢必也是虧損。
友訊近期股價可說從3月1日前、董事長宣明智宣布卸任董事長職務後起漲，期間的3月14日公布去年第四季單季每股獲利0.18元，中止連七季虧損，但去年全年每股仍虧損1.5元，而董事會也在獨立董事的反對之下，決議拿資本公積發放每股0.3元股利。
友訊若從2月24日收盤的11.35元到今日收盤14.65元計算，短期漲幅高達29%。
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