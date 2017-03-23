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矽品今年全面改選董事 日月光可望入董事會

2017-03-23  19:14

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠矽品（2325）今天召開董事會，通過去年財報與盈餘分配，去年基本每股盈餘3.18元，擬每股配發現金股利1.75元，配息為近三年最低。值得注意的是，矽品今年召開股東會將全面改選董事，日月光（2311）可望進入董事會。

矽品去年合併營收851.11億元，年增2.74%，創歷史新高，歸屬業主稅後淨利99.33億元，年增13.36%，基本每股盈餘3.19元，較前年的2.81元為佳。矽品去年獲利雖較佳，董事會決議擬每股配發現金股利1.75元，盈餘配發率僅約54.86%，配息為近3年最低點。

矽品表示，因近年積極擴充產能，建置產能的資金來源主要向銀行借款，今年資本支出達155億元高檔水準，將到期償還的中長期借款將是近年高點，考量財務負債比與資金需求，公司決議保留較多的盈餘，以作為資金調度用途。

矽品將於6月28日召開股東常會，這次董事會將全面改選9席董事，其中3席為獨立董事。矽品表示，日月光持股矽品33.28%，依照雙方合組控股公司約定，日月光會尊重矽品的安排，但股東在4月14日到24日擁有提案與提名人選權利，矽品預計5月初會召開董事會討論，再對外公告董事人選。

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  • 矽品將於6月28日召開股東常會，這次董事會將全面改選9席董事。（資料照，記者洪友芳攝）

    矽品將於6月28日召開股東常會，這次董事會將全面改選9席董事。（資料照，記者洪友芳攝）

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