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博鰲亞洲競爭力排行 台灣維持第4、中國第9

博鰲亞洲論壇今（23）日正式發布《亞洲競爭力2017年度報告》。亞太地區37個經濟體的「綜合競爭力」排行榜，台灣第4名，中國第9名。（路透）

2017-03-23  19:19

〔即時新聞／綜合報導〕博鰲亞洲論壇今（23）日正式發布《亞洲競爭力2017年度報告》。亞太地區37個經濟體的「綜合競爭力」排行榜，台灣第4名，中國第9名；在「基礎設施狀況」排行榜，台灣的排序則較2015年度下降3個名次，排名第6。

綜合媒體報導，博鰲亞洲論壇今日舉行記者會，正式發布《亞洲經濟一體化報告》、《新興經濟體報告》、《亞洲競爭力2017年度報告》，共3份報告。《亞洲競爭力2017年度報告》當中的「亞洲經濟體2016年度綜合競爭力指數排名」，台灣第4名，中國第9名，與2015年度的排名相同。

「亞洲經濟體2016年度綜合競爭力指數排名」前10名分別是新加坡、香港、南韓、台灣、澳洲、紐西蘭、以色列、日本、中國、卡達。

此外，台灣在「人力資本與創新能力」排行榜，蟬聯第1名，在「基礎設施狀況」排行榜，排序則較2015年度下降3個名次，排名來到第6名。

報告指出，2016年亞洲區域經濟合作加速發展，呈現引領性、跨區域性、漸進性和受地緣政治多重制約的特點；亞洲區域經濟合作火熱局面，和全球蔓延的反全球化、反貿易保護主義形成對比。

相關連結請見︰

博鰲亞洲論壇《亞洲競爭力2017年度報告》

亞洲經濟體2016年度綜合競爭力指數排名，前10名分別是新加坡、香港、南韓、台灣、澳洲、紐西蘭、以色列、日本、中國、卡達。（圖擷取自boaoforum.org）

亞洲經濟體2016年度基礎建設狀況指數排名，前10名分別是巴林、香港、新加坡、日本、南韓、台灣、科威特、卡達、阿聯、澳洲。（圖擷取自boaoforum.org）

2016年度人力資本與創新能力指數排名，前10名分別是台灣、南韓、新加坡、以色列、紐西蘭、中國、澳洲、日本、馬來西亞、香港。（圖擷取自boaoforum.org）

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