中美晶去年每股虧損2.77元 發放1.5元現金股利
2017-03-23 17:42
〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶今（23）日召開董事會，會中通過2016年財報，合併營收315.99億元、年增11.8%，再創集團營收歷史新高，但稅後淨損為15.89億元，稅後每股虧損2.77元；此外，中美晶董事會也通過發放現金股利，每股1.5元。
中美晶指出，太陽能供應鏈價格大幅下滑、認列長期投資損失的份額、匯率虧損、償還借款費用等因素，是中美晶2016年營運淨損與每股虧損的主因。
半導體子公司方面，環球晶圓合併營收184.27億元，歸屬於母公司的稅後淨利9.39億元，稅後每股盈餘為2.54元。
在系統電廠建置方面，中美晶指出，旗下的旭鑫能源將以行動支持政府的太陽光電計畫，持續專案建置屋頂型系統、地面型及水上型系統的開發投資，獲取長期穩定報酬與現金收入。同時也積極響應政府的新南向政策，運用其自身的技術優勢，選定主要的太陽能電廠工程及系統整合項目，發揮中美晶集團全方位產品線垂直拓展出海口策略。
至於展望未來，高轉換效率的產品仍是太陽能市場的主流產品。中美晶指出，將加速開發次世代單、多晶高效電池利基產品，結合模組品牌經營、系統設置電廠及資源整合、降低成本，產品差異化與多角化的垂直整合經營策略，分散營運風險並提昇企業的全球競爭力。
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