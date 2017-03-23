宏正展開東協與南亞巡迴趨勢論壇 搶佔當地市佔率

2017-03-23 17:25

〔記者王憶紅／台北報導〕宏正自動科技ATEN （6277），看準東協與南亞一線城市名列智慧城市開發之林，以及IoT市場規模持續看漲，展開一連串的「ATEN Solution Day」（ASD） 東協與南亞巡迴趨勢論壇，宏正自動科技董事長陳尚仲指出，宏正在東協與南亞區域已發展多年，近年也已成為宏正指標性的成長動能，接下來將瞄準智慧城市商機，把宏正解決方案應用至更多元且迎合趨勢發展的垂直產業，以拓展品牌力及擴大市場佔有率為主要目標，持續維持強勁成長。

宏正2月28日在全球第四大人口大國印尼首都–雅加達，舉辦2017年首場ASD東協與南亞巡迴趨勢論壇，以「Powering Smart Cities with IoT Solutions」 為主題，整合旗下核心事業KVM與Pro A/V產品方案並攜手合作夥伴，共同推展智慧城市商機，吸引系統整合商、加值服務商與終端用戶等超過百人一同共襄盛舉。

繼雅加達後，宏正預計4月6日在新加坡舉辦第二站巡迴ASD趨勢論壇，接著依序於泰國、越南、馬來西亞以及印度巡迴，積極拓展東協與南亞市場。

宏正指出，IoT議題全球發燒，根據麥肯錫公司指出，2025年全球潛在IoT市場規模將來到11兆美金，而同時泰國、印尼與印度政府亦紛紛喊出智慧城市轉型，如「泰國4.0」、「2045–印尼智慧城市」、「數位印度」等發展政策，促使IoT物聯網成為智慧城市發展的最佳推手。

宏正解決方案具備遠端管理、中央控制與網路安全等優勢，充分體現IoT物聯網精神，透過ASD趨勢論壇，除了剖析IoT時代下KVM與Pro A/V發展趨勢，也邀請合作夥伴介紹各垂直產業發展現況與成功案例，提供客戶更多元與便捷的IoT物聯網解決方案。

陳尚仲表示，首場ATEN Solution Day獲得熱烈迴響，顯見IoT發展的重要性與高度關注程度。

陳尚仲進一步指出，印度、印尼、馬來西亞、泰國、越南、新加坡與菲律賓是宏正亞洲ASD巡迴論壇的首波重點國家，預期將對主要的一線城市帶來更大的市場斬獲。