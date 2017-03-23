友達龍科廠太陽能電廠落成 今年電廠裝置量將倍數成長
〔記者陳梅英／台北報導〕友達光電今（23）日宣佈，位於龍科廠區的太陽能電廠正式落成，順利在一年內完成全台最大屋頂型太陽能電廠專案的統籌規劃和工程，並於2016年12月24日正式併網，再次展現全方位電業級太陽能電廠建置實力和高執行力。
友達截至2016年底在台灣累積裝置量已達66MW，並擁有全台最多電業級太陽能電廠實績，案場遍及各地公有屋舍、社區及工業廠房等各種規模的電廠及發電系統。2017年電廠裝置量目標預計將達到倍數成長，截至目前為止已投入開發21MW屋頂型及地面型太陽能電廠，預計將於今年底建置完成。
友達龍科太陽能電廠建於兩座LCD廠房屋頂，模組鋪設面積達8.5公頃，總裝置量為9.87百萬瓦（MW）。友達於2016年二月取得龍科廠區太陽能電廠電業籌設許可，旋即發揮豐富的電廠統籌規劃及建置經驗，在一年內完成專案開發、施工及併聯。
友達克服在精密廠房上方施工的難度，在不影響既有屋頂結構及廠房產線穩定生產下，採取現場模鑄和50米高空作業建置工程，除嚴格控制施工過程中的震動外，並採優於業界及營建法規標準的結構設計，最高可抵抗17級瞬間陣風。每日發電量約3萬度，相當於供給3,000戶家庭的每日用電量，一年發電量約當減少5780公噸CO2排放量，相當於22個大安森林公園一年的吸碳量。
友達總經理暨營運長蔡國新表示，在全球能源供應吃緊的趨勢下，太陽能發電等再生能源日益受到各國重視，在能源短缺的台灣，更是追求永續發展的必要道路。
友達自2008年起投入綠能產業，不僅提供高可靠度與高品質太陽能解決方案，更舉備全方位電廠建置和維運實力，對於現行政策法規亦有深入理解和掌握，建構完整的know-how及電廠生態系統，以豐厚的實務經驗領先同業，是最值得信賴的電業級太陽能電廠專家。
友達也針對台灣特殊的氣候與環境，開發出抗颱、抗鹽害、抗高溫高濕防水之太陽能光電模組，適用於水上及鹽灘地等嚴苛環境之太陽能系統。
友達太陽能模組已通過經濟部標檢局台灣高效能光電模組測試，其中的高耐候模組更通過嚴格的耐候測試標準，包括UV曝曬、耐震測試，以及免於電勢差誘發衰減解決方案（PID-Free Solution），且防水防塵係數更達業界最高等級標準IP68。
此外，更針對P型單晶及N型單晶背接觸式高效能產品，領先業界分別提供15年及25年延長產品保固（1），以高品質產品提供太陽能系統長期發電保障。
未來友達將持續以高效率太陽能模組、全方位電廠建置服務、高度整合的能源管理服務平台，以及專責維運團隊，支援各類型產業客戶發展綠色能源，創能並同時打造永續創利環境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 殺父逆子重考上醫大 疑父母不給讀釀殺機
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 台南社大搬家 移植老九重葛要6人扛
- 美前國防部長裴利訪台 將發表演說
- 牛排大亨離婚一無所有 控妻設計佔上億家產
- 腳底痛不是筋膜炎 靜脈曲張惹的禍
- 美情資︰恐怖份子在電子產品藏爆裂物
- 毒蟲誘拐少女 阿嬤拖去給警管
- 高雄》路平祭新招 孔蓋全面下地減量
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 草屯撐竿跳賽 港空姐登台朝聖
- IS支持者慶祝恐攻行動 大笨鐘起火宣傳照曝光
- 周興哲獅城「染黃」 憶少年十八相送
- 《看問題》該整頓了 租金應回歸市場機制
- 日研究：定期食用納豆 中風死亡率減32％
- 英議會外男子持刀攻擊 警方以恐攻處理
- 捷運站口莫名推人受傷 78歲老母攜精障兒到案道歉
- 自然史教育館藏珍品 科博館專家讚嘆
- 林美珠︰地方疑難雜症 四月函釋
- 加班費、休息都沒增加 六成七勞工不滿新制
- 為大甲媽護駕 這7項須先知
- 印製里民電話簿 遭陳情洩個資
- 還不想生 鄭秀文曝原因
- 英國恐攻 外交部：已向英國在台辦事處致悼慰意
- 蔡政府首次 太平島月底進行夜間實彈射擊
- 馬英九被控財產來源不明 北檢查無不法簽結
- 有時代感的成年禮 高中生參加「少年扮戲計畫」
- 市長連任之路受挑戰？ 傳出「他」將挑戰涂醒哲
- 稻米產業 申請納責任制
- 比肩毛鄧 「習思想」擬入中共黨章
- 「台南最美」的停車場今日啟用
- 協調有成 台鐵企業工會擬暫緩抗爭
- 研擬不實施一例一休 林明溱憂秋後算帳
- 紀念水資源日 稀有寶可夢「乘龍」全台大暴走
- 女通緝犯躲墓地一週 不敵蚊攻下山遭逮
- 棒球》5人策動神奇雙殺打 美媒：不敢相信！（影音）
- 報考雙軌訓練 畢業就成為職場贏家
- 網球》大蜥蜴亂入鬧場 邁阿密名人男網賽中斷
- SpeXial頻爆退團 曾沛慈坦言「有嚇到」
標題：友達龍科廠太陽能電廠落成 今年電廠裝置量將倍數成長
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email