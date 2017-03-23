友達龍科廠太陽能電廠落成 今年電廠裝置量將倍數成長

2017-03-23 16:14

〔記者陳梅英／台北報導〕友達光電今（23）日宣佈，位於龍科廠區的太陽能電廠正式落成，順利在一年內完成全台最大屋頂型太陽能電廠專案的統籌規劃和工程，並於2016年12月24日正式併網，再次展現全方位電業級太陽能電廠建置實力和高執行力。

友達截至2016年底在台灣累積裝置量已達66MW，並擁有全台最多電業級太陽能電廠實績，案場遍及各地公有屋舍、社區及工業廠房等各種規模的電廠及發電系統。2017年電廠裝置量目標預計將達到倍數成長，截至目前為止已投入開發21MW屋頂型及地面型太陽能電廠，預計將於今年底建置完成。

友達龍科太陽能電廠建於兩座LCD廠房屋頂，模組鋪設面積達8.5公頃，總裝置量為9.87百萬瓦（MW）。友達於2016年二月取得龍科廠區太陽能電廠電業籌設許可，旋即發揮豐富的電廠統籌規劃及建置經驗，在一年內完成專案開發、施工及併聯。

友達克服在精密廠房上方施工的難度，在不影響既有屋頂結構及廠房產線穩定生產下，採取現場模鑄和50米高空作業建置工程，除嚴格控制施工過程中的震動外，並採優於業界及營建法規標準的結構設計，最高可抵抗17級瞬間陣風。每日發電量約3萬度，相當於供給3,000戶家庭的每日用電量，一年發電量約當減少5780公噸CO2排放量，相當於22個大安森林公園一年的吸碳量。

友達總經理暨營運長蔡國新表示，在全球能源供應吃緊的趨勢下，太陽能發電等再生能源日益受到各國重視，在能源短缺的台灣，更是追求永續發展的必要道路。

友達自2008年起投入綠能產業，不僅提供高可靠度與高品質太陽能解決方案，更舉備全方位電廠建置和維運實力，對於現行政策法規亦有深入理解和掌握，建構完整的know-how及電廠生態系統，以豐厚的實務經驗領先同業，是最值得信賴的電業級太陽能電廠專家。

友達也針對台灣特殊的氣候與環境，開發出抗颱、抗鹽害、抗高溫高濕防水之太陽能光電模組，適用於水上及鹽灘地等嚴苛環境之太陽能系統。

友達太陽能模組已通過經濟部標檢局台灣高效能光電模組測試，其中的高耐候模組更通過嚴格的耐候測試標準，包括UV曝曬、耐震測試，以及免於電勢差誘發衰減解決方案（PID-Free Solution），且防水防塵係數更達業界最高等級標準IP68。

此外，更針對P型單晶及N型單晶背接觸式高效能產品，領先業界分別提供15年及25年延長產品保固（1），以高品質產品提供太陽能系統長期發電保障。

未來友達將持續以高效率太陽能模組、全方位電廠建置服務、高度整合的能源管理服務平台，以及專責維運團隊，支援各類型產業客戶發展綠色能源，創能並同時打造永續創利環境。