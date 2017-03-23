央行會議前 新台幣小升1.5分

2017-03-23 16:04

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天召開理監事會議，在結果出爐前，新台幣匯率呈現狹幅盤整格局，終場以30.488元兌1美元作收，小升1.5分，台北外匯經紀公司成交量為6.67億美元。

外匯交易員表示，外界關注央行總裁彭淮南會後談話，使得銀行間交投轉趨謹慎，特別是距離美國公布最新外匯報告，現已不到1個月時間。

新台幣今以30.520元開出，最高30.465元、最低30.520元，終場收30.488元。