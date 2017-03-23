穩懋獲利創新高 去年EPS來到6.04元

2017-03-23 15:17

〔記者張慧雯／台北報導〕穩懋今日公告105年度財報，去年全年營收為136.23億元、年增率13%，稅後純益30.96億元、年增率也有16%；而去全年每股稅後盈餘（EPS）為6.04元。

穩懋也指出，董事會也通過去年度盈餘分派案，擬配發現金股利每股4.5元，將提請106年6月16日股東常會議決。

日前穩懋總經理王郁琦表示，預計今年在手機（cellular）、WiFi，以及基礎建設（infrastrucutre）3大主要營收項目都會持續成長，最看好「基礎建設」預計成長幅度最大，接下來則是手機與WiFi，而新切入的光學元件最快於今年第2季開始貢獻營收。