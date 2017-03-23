| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 財經

三大法人買超34億 外資買超37億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣34.98億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-23  15:10

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣34.98億元。

外資今天買超37.27億元，投信賣超3.13億元，自營商買超0.84億元。三大法人合計買超34.98億元。

台股今天漲8.08點，收在9930.74點，成交值新台幣998.42億元。

106年03月23日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,296,085,980 1,547,864,310 -251,778,330
自營商（避險） 3,606,921,000 3,271,125,396 335,795,604
投信 1,108,411,340 1,421,948,019 -313,536,679
外資及陸資 21,127,510,139 17,400,112,843 3,727,397,296
合計 27,138,928,459 23,641,050,568 3,497,877,891

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：三大法人買超34億 外資買超37億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.