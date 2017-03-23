下週汽、柴油 各降1、2角

根據中油浮動油價公式估計，下週汽、柴油將各降0.1、0.2元。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-23 15:02

〔記者黃佩君／台北報導〕本週國際油市多頭行情退燒，油價先跌後穩，跌勢不若上週劇烈。根據中油浮動油價公式估計，下週汽、柴油將各降0.1、0.2元。

近期油價一度崩跌，包括OPEC（石油輸出國組織）減產未讓油市明顯有感，加上美產量預期增加，多頭行情逐漸退燒。本週延續上週跌勢，布蘭特原油一度摜破每桶50美元大關；而美國能源資訊署（EIA）22日公布數據，顯示原油庫存單週增加495萬桶，也較預期增加近一倍，空頭壓力持續。

中油7D3B指標原油價格22日來到每桶49.94美元，較上週50.14美元降0.2元，根據中油油價公式預估，下週汽、柴油將各降0.1、0.2元。

若調幅如預期，下週每公升92無鉛汽油為23.7元、95無鉛汽油為25.2元、超級柴油為21.3元。實際調幅仍以中油週日公布為準。