央行去年2度降息 台企銀業務逆勢成長

2017-03-23 14:45

〔記者盧冠誠／台北報導〕台企銀（2834）今天舉行線上法說，該行主管表示，2016年因中央銀行2次降息影響淨利息收入，但稅前盈餘、淨收益、手續費淨收益、存款規模等業務表現仍續創新高；雖然壽險佣金率下降，2016年財富管理手續費收入仍呈成長。

此外，台企銀今年股利政策出爐，每股將配發現金股利0.102元、股票股利0.3元，合計0.402元。

儘管面臨不利的總體經濟、金融環境，台企銀去年仍繳出稅前盈餘63.23億元成績單，逆勢成長2.5％；資產品質方面，2016年底逾放比續降至0.43％，備抵呆帳覆蓋率則拉高至277.63％。