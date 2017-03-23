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低接買盤進場 台股力守9900點

低接買盤進場，台股力守9900點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-23  14:07

〔記者王憶紅／台北報導〕美股週三漲跌互見，在未有重大利空事件下，亞洲股市週四普遍由黑翻紅。其中，台股早盤一度震盪走低，但盤中在低接買盤進場支撐下，指數再度站回平盤之上，並守穩9900點關卡，終場小漲8.08點，以9930.74點作收，成交量998.42億元。法人認為，台股挑戰萬點的實力沒有改變，建議採取分批布局、逢低加碼策略因應。

美國總統川普力推的企業減稅等多項新政措施，遭逢市場雜音，成為了投資人逢高拋售股票的藉口，造成週二美股全面重挫。但由於整體經濟情勢溫和復甦，市場也未爆發重大利空事件，因此恐慌情緒沒有擴散，週三美股4大指數除道瓊小跌6.71點收20661.3點之外，那斯達克、S&P 500與費城半導體指數都由黑翻紅。

亞股週四同時擺脫恐慌性賣壓，吸引低接買盤進場，中國、香港、台灣、新加坡、泰國、印尼、印度、菲律賓等地股中，止跌走穩。台股力守9900點關卡，盤中以IC設計、封測、記憶體、面板、太陽能和光通訊中小型電子股表現活躍，支撐指數震盪走高。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，技術面，雖然KD指標呈高檔鈍化，但各均線多頭向上排列趨勢沒有改變。再加上，週三指數大跌，外資法人仍維持買超，央行也透露熱錢還停留在台灣，資金動能無虞，對台股後市不悲觀。

從價值面角度來看，陳思銘認為，台股股息殖利率約3.96%，高於美國、日本、韓國、香港、新加坡等主要股市；同時，本益比16.5倍，處於歷史平均值的中間位置，未有過高的情形。隨著景氣復甦、今年整體企業營運表現可望優於去年，將支撐股市逐步向上，建議投資人採取選股不選市原則，逢低分批布局。

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  • 低接買盤進場，台股力守9900點。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    低接買盤進場，台股力守9900點。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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