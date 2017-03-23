急偷渡？ 亞泥駁：新城礦場礦權依法展延
2017-03-23 14:06
〔記者楊雅民／台北報導〕針對地球公民基金會指控「修法前夕急偷渡，亞泥續挖太魯閣20年！」一事，亞泥表示，亞洲水泥新城山礦場的礦權是依法申請展延，何來偷渡？且亞泥早已沒有在國家公園內採礦。
亞泥表示，亞泥新城山礦場的礦權將於106年11月22日屆滿，依礦業法第13條之規定期限，辦理礦權展限申請。
經濟部及礦務局秉持「依法行政」的立場進行審查，並基於申請案符合現行礦業法相關規定，因此於106年3月14日准予礦權展限在案。
環保署表示，對於亞泥太魯閣礦權展延問題，目前環保署正研商環評認定標準中尚未定案，環保署內亦無所謂堅持不得給予展延或極力反對亞泥太魯閣採礦之說法。
亞泥花蓮廠早於62年取得礦業權，並申請核准在礦區內合法採礦，太魯閣國家公園是在75年才劃設，且遲至83年亞洲水泥始被告知，有約25公頃礦區被劃入國家公園內。
為謀合理解決爭端，案經內政部陳請行政院核准採礦，依法妥適解決此重疊區爭議。
亞洲水泥雖依法可在上述重疊區合法採礦，惟近年來已經沒有在裡面開採了，並積極進行植生綠化復育工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 殺父逆子重考上醫大 疑父母不給讀釀殺機
- 英國倫敦恐攻 外交部：目前無台人傷亡
- 生死2秒！警車追騎士撞2車4傷 影像曝光
- 曲球3079轉 菅野驚艷大聯盟
- 中國為何強烈反薩德？ 專家：怕美國勢力延伸「後花園」
- 沒搭到 8800億建設列車 李進勇、陳光復向小英告狀
- 莊凱勛麻吉吳慷仁 穿內褲聊天冒粉紅泡泡
- 美媒爆料︰川普心腹 每年收俄羅斯鉅款
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 張曼玉敢愛敢恨 與法籍導演婚姻僅維持3年
- 產學合作修復 百年青花瓷瓶再現
- 賭場藏匿半山腰易守難攻 特勤隊峭壁攀降破獲
- 高雄》史上最大校舍拆建 15校耗資12.5億
- 暖冬無雨 鹿茸減產二成
- 成軍僅3年 東大棒球隊奪大專聯賽二級冠軍
- 71歲影后《玩命8》太關鍵 馮迪索爽喊「我好興奮啊」
- 昔日師奶殺手脫光賣水餃 台積電說讚引進餐廳
- 直擊！五月天歌迷夜排 冒雨睡遮蔽處
- 榮耀回故鄉 北港建國國中女排創雲林最佳績
- 校舍改建 關西國小將迎天際線
- 黨產取得日產正當？ 國民黨：依訓政時期法令
- 每坪130萬預售小豪宅 交屋竟淪毛胚屋
- 飛雁新村都更喊停 市府協商善後
- 印女騙同鄉 軟禁逼賣淫
- 自然史教育館藏珍品 科博館專家讚嘆
- 為大甲媽護駕 這7項須先知
- 食安》切好水果營養打折？隔夜飯致癌？養師解答
- 北藝邀標18家廠商 卻無人投標
- 吸毒情緒不穩 王男打爺爺打警察起訴
- 調查俄羅斯貪官 律師開庭前夕離奇墜樓
- 經典賽》日本隊監督 前冠軍教頭接棒呼聲高
- 台鐵票價調漲有望？ 賀陳旦：3個月內檢討
- 農會選舉「賄聲賄影」 藍委要民進黨向農漁民道歉
- 美前國防部長裴利訪台 將發表演說
- 城鄉差距… 這裡沒百貨公司 「優衣庫」開幕首長剪綵
- 台南民間建停車場 賴清德宣布：補助50％經費
- 經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）
- 丹堤咖啡使用林鳳營鮮乳 網友：不去了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：急偷渡？ 亞泥駁：新城礦場礦權依法展延
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分