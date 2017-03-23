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橘子旗下樂利電商 攜手美國Vita CoCo搶進飲料市場

2017-03-23  13:26

〔記者張慧雯／台北報導〕「在天貓網站上每賣出3顆鳳梨酥、就有一顆是樂利賣出來的」遊戲橘子集團旗下樂利數位執行長施凱文如是表示，今年將攜手美國Vita CoCo搶進飲料市場！

施凱文表示「中國市場競爭，但是樂利想幫台灣好物賣到中國，旗下有吉室商行、HerBuy等，廠商要進軍陌生的中國市場得先克服文化差異，但透過樂利的經驗與銷售管道，可以精準掌握目標用戶的需求。」去年樂利的交易額約20億元、年增率20-30%，今年仍可以維持兩位數的成長。

施凱文也說，樂利擁有三大利基，包括經驗豐富的電商經營團隊、系統數據活化應用、社群用戶多元經營等；而樂利在兩岸經營美妝、食品、母嬰等消費品牌等，今年更攜手美國Vita CoCo搶進飲料市場，藉著產品的高人氣與樂利雄厚的營運銷售實力，合攻飲料商機，樂利表示，歐美人士運動過後都是補充椰子水，相信這個風潮將會慢慢改變。

過去樂利以台灣、中國兩岸市場為主，去年進軍東南亞、東北亞市場，今年也將繼續在這些區域發展，希望將跨境電商的版圖做得越來越大。

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  • 遊戲橘子集團旗下樂利數位執行長施凱文如是表示，今年將攜手美國Vita CoCo搶進飲料市場！（記者張慧雯攝）

    遊戲橘子集團旗下樂利數位執行長施凱文如是表示，今年將攜手美國Vita CoCo搶進飲料市場！（記者張慧雯攝）

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