國家發展生技政策 生技中心大舉招募人才
〔記者陳永吉／台北報導〕財團法人生物技術開發中心（簡稱生技中心）將首度大舉徵才！為因應2017年下半年進駐國家生技園區加上執行國家級生技旗艦計畫，生技中心人力需求將大舉倍增，因此生技中心將擴大招募逾50名以上博、碩士各類型生技專業人才，初估將佔現階段總人力逾10%以上人力資源。
生技中心執行長甘良生指出，2017年對生技中心而言，將是一個轉型、躍進的關鍵年，包含中心將成為第一個進駐跨部會組成、且專注生技新藥研發與創新育成服務的「國家生技研究園區」，憑藉本中心在新藥開發累積的經驗與實績將躍升為重量級研發單位，同時開始執行政府首度為打造台灣成為獨具特色｢亞太地區癌症醫療中心｣的整合型「精準治療」（precision medicine）旗艦計畫，為因應此兩大任務，生技中心已陸續啟動多項多元化、專業化的高素質生技人才徵才專案。
生技中心進一步解釋，因應政府「5+2產業創新方案」、「完善生態系-營造蓬勃生技產業環境」政策及2016年度生技產業策略諮議委員會議（BTC）委員建議，在經濟部支持下以跨研究法人方式，推出整合型「精準治療」（precision medicine）旗艦計畫，為了快速且精準執行旗艦計畫，生技中心特別針對蛋白質藥、化學藥、植物新藥研發人才、藥理技術服務、臨床前藥物代謝、藥動藥效測試等多項不同類型之專業人才積極招攬。
不僅如此，生技中心在今年下半年正式進駐國家生技研究園區後，將更緊密與入駐園區的單位與公司合作，提供全方位的生技醫藥的研發與商發服務，以園區為基地連結在地能量並提高國際能見度開拓全球生技市場，生技中心為進駐國家生技研究園區並發展為國家級研究機構，除了招攬國內人才亦將聘請國外具經驗及專業的高階人才，讓國家生技研究園區亦成為生技人才培育的園地。
生技中心表示，此次針對大幅度人力需求，將積極參與各大學舉辦之人才就業博覽會，如與國內多家知名擁有生技醫療相關科系大學等共同合作，讓這些即將投入職場的大學、碩、博士生有機會在生技中心找到符合自我生涯規劃的優質工作。
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