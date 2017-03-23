「三星蔥油餅」去年產值6千萬元 商標開放
2017-03-23 12:54
三星鄉公所取得三星蔥油餅鄉餅商標，即日起開放三星鄉業者申請掛牌。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］買三星蔥油餅不用再問是不是三星蔥？三星鄉公所取得三星蔥油餅鄉餅商標，即日起開放三星鄉業者申請掛牌，只要設籍三星鄉、符合使用三星蔥與農藥檢測等規定，就能免費取得商標，三星鄉長黃錫鏞說，給消費者保障，也希望帶起另一波購買潮。
「有保障的三星蔥油餅，請認明標章。」三星鄉公所為建立消費者信心，104年去得三星蔥油餅商標權後，即日起開始受理三星鄉業者申請掛牌，費用全免，但是申請人必須確實使用在地三星蔥作為材料，並通過公所農藥殘留檢測、持有政府產銷履歷驗證與吉圃園標章，也要合乎農政單位殘留農藥安全容許量。
三星蔥油餅去年產值已經來到6000萬元左右，約銷售244萬份，但是許多消費者卻不清楚到底是否真的是使用三星蔥製作而成。三星鄉長黃錫鏞說，鄉內目前三星蔥餅銷售業者約有50家，每家麵粉比例各有不同，但是公所要為消費者把關，因此特別申請三星蔥油餅鄉餅商標，希望能將每年蔥油餅產值，衝上400萬份。
黃錫鏞說，目前主要蔥餅製作方式有兩種，一種是傳統的蔥油餅，將麵團擀平後，撒上蔥花，接著以煎或炸，口感彈牙，另一種則是蔥餡餅，以麵皮包裹大量的三星蔥花，每一口都能吃到滿嘴蔥香，兩者口感各有不同，但都深受消費者喜愛，希望鄉餅商標可以帶動另一波購買潮，為農民增加收入。
三星鄉公所表示，3月25日預定在羅東文化工場舉辦「鄉餅上市，千人DIY，品嘗蔥油餅」活動及民宿展，上千名額已經額滿，現場將抽出明年武陵賞櫻來回車票兌換卷、蔥油餅觀光工廠體驗券與三星蔥，還有3.5米高的報喜金雞進駐與彩繪金雞作品展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 大甲媽明遶境 天氣預報即時服務信眾
- 兩岸關係怎定義？張小月：就是兩岸關係！
- 除草用殺草劑 緊鄰省道稻田受害難抽穗
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 中國海平面創36年新高 長江口未來恐淹到南京
- 法國內政部長 也讓女兒領公家乾薪
- 為大甲媽護駕 這7項須先知
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 71歲影后《玩命8》太關鍵 馮迪索爽喊「我好興奮啊」
- 縣市城鄉建設 政院︰4年內投入逾千億元
- 大考入學調整方案座談會 挨轟「突襲」
- 聆聽台南小吃 文創展新品味
- 他接棒周潤發！《英雄本色4》扮小馬哥
- 飛雁新村都更喊停 市府協商善後
- LINE貼圖看起來好眼熟 網友酸：有些原創真好混
- 長一副藥仔面 盤查果是毒蟲
- 新北市長徵召大熱門？賴清德這麼回應…
- 雙北論壇今登場 世大運邀「朱」開幕
- 老嫗搭公車迷航 熱心警護送返家
- 英議會外男子持刀攻擊 警方以恐攻處理
- 超狂！《美女與野獸》4天攻上年度冠軍！續集發展是…
- 1斤400元天價 萬榮箭筍免費嘗鮮
- 蝶戀花先罰110萬 司機家屬控被迫和解
- 新住民改造家 姊妹淘好所在
- 胃袖狀切除術 胖司機享瘦交女友
- 制衡中國 日本最大護衛艦「加賀號」服役
- 南市週末夜熄燈1小時 賴清德錄短片響應
- 一例一休成本高 四方鮮乳4月起漲10元
- 美前國防部長裴利訪台 將發表演說
- 摩鐵開毒趴太吵 警敲門他們竟躲到頂樓
- 13A總裁彭淮南 存款不到千萬
- 特別版iPhone是愛滋紅 僅蘋果中國官網不說
- 高捷黃線納「前瞻計畫」 綠委齊爭取
- 這款朋友！ 騙失智症婦人上百萬 惡男入獄加判賠
- 三義知名木雕廠遭竊損失600萬 竟是友人搞的鬼
- 3個月內 遠航機師須全面酒測
- 英電子裝置登機禁令 25日前實施
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「三星蔥油餅」去年產值6千萬元 商標開放
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分