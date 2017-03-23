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「三星蔥油餅」去年產值6千萬元 商標開放

三星鄉公所取得三星蔥油餅鄉餅商標，即日起開放三星鄉業者申請掛牌。（記者簡惠茹攝）

2017-03-23  12:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］買三星蔥油餅不用再問是不是三星蔥？三星鄉公所取得三星蔥油餅鄉餅商標，即日起開放三星鄉業者申請掛牌，只要設籍三星鄉、符合使用三星蔥與農藥檢測等規定，就能免費取得商標，三星鄉長黃錫鏞說，給消費者保障，也希望帶起另一波購買潮。

「有保障的三星蔥油餅，請認明標章。」三星鄉公所為建立消費者信心，104年去得三星蔥油餅商標權後，即日起開始受理三星鄉業者申請掛牌，費用全免，但是申請人必須確實使用在地三星蔥作為材料，並通過公所農藥殘留檢測、持有政府產銷履歷驗證與吉圃園標章，也要合乎農政單位殘留農藥安全容許量。

三星蔥油餅去年產值已經來到6000萬元左右，約銷售244萬份，但是許多消費者卻不清楚到底是否真的是使用三星蔥製作而成。三星鄉長黃錫鏞說，鄉內目前三星蔥餅銷售業者約有50家，每家麵粉比例各有不同，但是公所要為消費者把關，因此特別申請三星蔥油餅鄉餅商標，希望能將每年蔥油餅產值，衝上400萬份。

黃錫鏞說，目前主要蔥餅製作方式有兩種，一種是傳統的蔥油餅，將麵團擀平後，撒上蔥花，接著以煎或炸，口感彈牙，另一種則是蔥餡餅，以麵皮包裹大量的三星蔥花，每一口都能吃到滿嘴蔥香，兩者口感各有不同，但都深受消費者喜愛，希望鄉餅商標可以帶動另一波購買潮，為農民增加收入。

三星鄉公所表示，3月25日預定在羅東文化工場舉辦「鄉餅上市，千人DIY，品嘗蔥油餅」活動及民宿展，上千名額已經額滿，現場將抽出明年武陵賞櫻來回車票兌換卷、蔥油餅觀光工廠體驗券與三星蔥，還有3.5米高的報喜金雞進駐與彩繪金雞作品展。

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  • 三星鄉公所取得三星蔥油餅鄉餅商標，即日起開放三星鄉業者申請掛牌。（記者簡惠茹攝）

    三星鄉公所取得三星蔥油餅鄉餅商標，即日起開放三星鄉業者申請掛牌。（記者簡惠茹攝）

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