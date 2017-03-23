勞基法函釋逾800條 工總：像800個地雷
台北美國商會昨舉辦謝年飯晩宴，會長章錦華在台上高喊「現在已過正常工時，現場700多人都要填加班單！」引發全場大笑。圖為會長章錦華（右）及總統蔡英文（中）。（記者羅倩宜攝）
〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會人員指出，勞基法相關函釋有800多條，對企業來說像800個地雷。勞動部在對母法做出進一步解釋之前，應先盤點整理。工總秘書長蔡練生説，中小企業資源少，母法都還沒弄懂，又要擔心踩到子法的地雷。他認為， 「勞基法真的不要再解釋了，好好修法，保留一點彈性。」
美國商會昨（22日）晩舉行年度的謝年飯晩宴，會長章錦華在台上高喊「現在已過正常工時，現場700多人都要填加班單！」引起全場外商大笑．這無異給同台的貴賓蔡英文總統一記棉裡針，也凸顯一例一休相關規定的問題。
對此工總秘書長蔡練生也笑説：「很幽默，我相信外商感受特別深，因老外都是責任制。」工總認為，面對勞基法，政府已陷入「父子騎驢」的窘境；先創造一個沒有彈性的勞基法，然後把潘朵拉的盒子打開，陸續替各行業排除在外。「現在又出現變形工時漏洞導致連續工作24天的議題，政府是否又因此要回歸七休一，再度失去彈性？」
蔡練生説，真正連續工作24天的案例，恐怕少之又少，不適合拿這種特例來一再調整法令。「蔡總統一方面要求勞資雙方多多協商，另方面卻放任七休一、加班費等規定入法，並沒有替大家保留勞資協商的彈性。」
工商界表示，勞動部長林美珠上任迄今，尚未找工商團體面對面溝通，近期卻要針對勞基法推出新的解釋。工總説，「你知道勞基法相關函釋有幾條嗎？800多條！」有的連勞動部自己都不知道， 更何況是連母法都還沒搞懂的中小企業。這些函釋形同地雷，企業很容易踩到。蔡練生建議勞動部先好好盤點，把重複或不合時宜的函釋先廢掉。「勞基法真的不要再解釋了，勇於認錯把法修一修。」
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