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倉儲物流需求增 大台北工業型地產投資強度全球11

2017-03-23  12:04

〔記者徐義平／台北報導〕商仲業者近期發布「2017投資強度指數」（Investment Intensity Index 2017）報告，調查全球150個城市國內外資金直接投資當地不動產的總額，大台北因投資標的有限，從2015年的44名滑落至55名，不過，受到電子商務興起，大台北的物流工業型地產投資強度，排名全球第11名，亞洲區排名第8名。

該調查結果顯示，全球不動產投資強度前5大城市為奧斯陸、倫敦、慕尼黑、愛丁堡及矽谷，皆由歐美城市囊括。台北則由2015年的全球第44名下降至今年的55名。

調查指出，台北與許多亞太區其他城市今年排名下滑，主因在於主要商業區不動產多為國內財團或所有人持有，在都會區地狹人稠供給有限的情況下，外資較難找到理想投資標的，導致台北在外資直接投資項目中得分偏低。

不過，大台北這次在物流工業型地產的投資強度評比中榮獲全球第11名，能夠有此佳績，除了台北近年不動產市場透明度提升，電子商務興起、觀光人潮帶動國際零售品牌進駐、電子製造業仰賴進出口貿易，皆使企業對於倉儲物流需求大幅提升，為物流工業地產帶來新的成長契機，持續吸引海內外製造及物流業者青睞。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，隨著電子商務快速興起，台灣物流業近年來年營業額成長可達2~3成，2016年營業額來到新台幣1.02兆，佔整體GDP約1成。目前台灣確有諸多物流業者正積極尋找合適土地，甚至包括國際知名的大型業者，顯見近年來物流地產需求強勁。

為提升台灣的國際投資吸引力，趙正義也強調，擁有健全法制、高市場透明度及完整金融制度，仍是持續吸引全球投資人的3大關鍵因素。台灣政府應持續針對稅賦、不動產市場透明度、都市規劃、土地使用及環境永續等政策面努力，提供國內外投資人透明友善的投資環境。

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  • 商仲業者近期發布「2017投資強度指數」（Investment Intensity Index 2017）報告，調查全球150個城市國內外資金直接投資當地不動產的總額，大台北因投資標的有限，從2015年的44名滑落至55名。（記者徐義平攝）

    商仲業者近期發布「2017投資強度指數」（Investment Intensity Index 2017）報告，調查全球150個城市國內外資金直接投資當地不動產的總額，大台北因投資標的有限，從2015年的44名滑落至55名。（記者徐義平攝）

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