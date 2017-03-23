北台灣10大代銷排行榜出爐 海悅蟬聯10年摘冠
〔記者徐義平／台北報導〕2016年北台灣前10大接案量代銷排行榜出爐。根據《住展》雜誌調查，去年北台灣代銷接案榜首為海悅，接案量近700億元，更是自2007年攻頂後，連續10年蟬聯代銷接案量榜首。《住展》分析，海悅接案並不單局限於特定區域，甚至整個北北桃指標案，都可以看到海悅的足跡。
根據《住展》雜誌調查北台灣2016年10大代銷排行榜，依序為海悅接案量為697億、甲山林接案金額為319億、慕樺廣告接案金額為220億、新聯陽接案金額為217億、創意家接案金額為185.5億，至於6至10名則分別為鴻慶、華邦、萬群、新高創、璞園廣告，個別代銷接案金額均超過百億元。
《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，雖然2016年北台灣推案量衰退，但10大代銷新承接案量不減反增，高達2268.55億，較2015年增加325.95億，年增幅約為16.8％，且入榜門檻也從2015年的81億推高至104.5億，顯示代銷業依然維持著大者恆大。
2016年海悅一如預期摘下代銷界王冠，承接案量達697億，較前年的519.2億，大增約34.2％。海悅案量大增，主要受到「和平大苑」、「森聯摩天41」等兩大豪宅400億案量挹注，維持霸主地位不墜。
甲山林去年承接案量為319億，也比前年的178.5億大增約78.7％，增幅更勝海悅，去年排名因而由前年的第4名一舉躍升至第2名，甲山林因「希望城市」、「江翠ONE」等兩大指標案熱銷，去年堪稱是豐收的一年；專精銷售豪宅的慕樺廣告，過去因銷售「松濤苑」相當知名，去年因新承接案量達220億的「琢白」，一口氣擠進排行榜第3名。
新聯陽廣告因接案量萎縮至217億，排名由前年第2落居至第4名，但今年受惠於「潤泰敦峰」、「華固名鑄」等指標豪宅案將陸續釋出，料案量將有顯著增長；第5名的創意家行銷，去年承接案量達185.5億，逾半量體來自於永和大陳義胞都更案「勝開大地」。
至於，第6名鴻慶廣告為北市老牌代銷，去年承接的建案都位在北市市中心，顯現其操作策略是固守蛋黃區；華邦則是桃、竹、苗地區的指標性代銷，雖然在北台灣只排名第7，但卻是桃竹地區接案量最大的業者。
首度進榜、排行第8的萬群廣告，是台中地區大型代銷，去年揮軍北上承接基隆「微笑台北」而入榜；位居第9的新高創雖也跨足台中房市，但主力仍在北台灣，去年承接指標案如安坑市區的「勝旺有境」；璞園廣告去年案量雖增至逾百億，但排名卻由前年的第8落居第10，其承接建案多以訴求建築品質和地段為主。
何世昌表示，2017年預估10大代銷排名爭奪依舊激烈，第2到第10名大洗牌的機率頗高。但由於海悅已有總銷逾500億的豪宅案「ONE PARK」在手，料仍可守住代銷王的桂冠。
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標題：北台灣10大代銷排行榜出爐 海悅蟬聯10年摘冠
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