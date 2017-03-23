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宏達電又傳裁員？HTC官方回應說...

宏達電董事長王雪紅。（圖由宏達電提供）

2017-03-23  11:48

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電傳出因虧損進行裁員，宏達電今天回應，為促使營運更具效率、提升企業核心競爭力，持續評估組織與營運人力以配合未來重點業務發展，創造股東價值。

宏達電表示，為鞏固HTC未來發展，因應需求持續敦聘各領域優秀傑出人才，以配合HTC全球化人才儲備的戰略需求。

有讀者向媒體爆料，指出宏達電因虧損，昨天進行裁員，調整約10名員工，不過，宏達電也再招募新血。

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