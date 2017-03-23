台股量增當沖降稅有必要？李瑞倉背書：仍應續推

2017-03-23 11:30

［記者吳佳蓉／台北報導］近日台股於萬點大關前盤旋，成交量也逐步回升，有立委質疑，當沖降稅如今是否還有必要性。金管會主委李瑞倉今於立法院財委會表示，情況還沒改變，當沖降稅仍應續推，股票市場不只需要長期資金，也要短期資金挹注，降低當沖交易稅有助於帶動股市資金動能。

立法院財政委員會今初審證交稅條例修正草案，討論當沖降稅措施，邀請財金部會首長備詢。李瑞倉表示，當沖降稅除對吸引短期資金有幫助，屆時因市場變活絡，可望有更多人會投資台股，對吸引長期資金也有助益；自從政府宣布推動當沖降稅後，台股就在向上發展，2、3月台股自然人投資也增加了，人氣有回流。

至於外界批評當沖降稅，形同鼓勵賭博。李瑞倉表示，「不同意這種說法，」且台股交易量近期只是稍稍恢復，但與前幾年和2013年證所稅上路前的水準相比，還是偏低；加上政府先前就宣示要讓當沖降稅，如果現在不做，涉及政府信譽問題。

證交所董事長施俊吉則表示，當沖降稅並非鼓勵賭博，股票市場中投資、投機及套利行為並存，按經濟理論，三者要均衡配置，才有利於讓動能發揮。交易稅的邏輯如同匯率操作，交易量低時、稅要適時降低，交易量過熱時，稅就要提高，相應做調整。行政院版希望當沖稅率先降至千分之1.5，剛好一半，也保留了未來彈性調整的空間。