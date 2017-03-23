凌華攜手德國MVTec 搶攻機器人市場
2017-03-23 11:18
〔記者卓怡君／台北報導〕凌華（6166）宣布與德國MVTec軟體公司策略聯盟，推出新款工業級智慧相機NEON-1021-M，其搭載四核心Intel Atom E3845處理器及MVTec MERLIC機器視覺軟體，優勢在於採用簡易機器視覺軟體，使用者毋須編寫程式，即可立即開發機器視覺相關之應用，加快佈署的腳步，適用於3D導引視覺機器人、食品或藥品包裝檢測等機器視覺應用。
德國MVTec軟體公司業務總監Torsten Wiesinger表示，MERLIC為一套無需編寫程式就能夠快速構建機器視覺應用且集多功能於一體的機器視覺軟體，簡單易用且功能強大，結合凌華最先進的影像硬體，讓解決方案以最少的配置作業即可快速部署。
凌華科技自動化事業中心協理游璨銘表示，NEON智慧相機系列打破了智慧相機與嵌入式視覺系統的界限，其搭載簡單易用的機器視覺軟體MERLIC，可輕鬆地與系統作整合，另外，其體積小、通過IP 67防水防塵測試，適用於嚴峻環境；並且，提供豐富的I/O接口，易與其他裝置溝通，可以滿足各種檢測應用需求。
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