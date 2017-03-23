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彭淮南：維持台灣經濟動能 宜擴大內需

中央銀行總裁彭淮南。（記者陳志曲攝）

2017-03-23  11:15

〔記者盧冠誠／台北報導〕力挺政府推動前瞻基礎建設計畫，中央銀行總裁彭淮南今天於行政院院會表示，面對外在環境的改變，為維持台灣的經濟動能，宜擴大內需。

彭淮南指出，中國推再平衡成長策略，產業鏈不斷向上推進，美國總統川普再推動製造業回流，供應鏈結構勢必受到影響；台灣出口產品有很多的進口內涵，出口品又有很大部分作為其他國家出口品的中間財。因此，台灣在全球價值鏈的參與程度高達67.6％。

彭淮南認為，在既有的財政空間下，推動「前瞻基礎建設」，可創造就業，也提高生產力，促進經濟成長，並可改善居住條件，提高生活水準。

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