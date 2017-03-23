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華航旗下華信台北-金門航線增班 挹注第二季營收

2017-03-23  11:16

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）旗下華信航空接收興航的金門航線後，規劃金門一日遊行程，並將在4月1日推出，華信指出，華信航空台北-金門航線，4月起每天由4班增為6班，總計金門航線540架次，較去年增加6,240機位數，可望挹注第二季營收。

華信指出，興航停飛造成金門機位不足，為便利離島居民及旅客搭機需求，自4月份起大幅增加金門航線航班，並增開台北-金門 06:30早班機、金門-台北 20:20晚班機，方便旅客有更多彈性安排行程。

同時，華信特別推出國內首創超值的金食尚一日遊。華信指出，華信假期金食尚一日遊，由台北出發，2人即可成行，每位1,999元起，含金門當地車資、金門特色早餐廣東粥等，另外，還有「華信假期-金好玩 3天2夜」夜宿金沙大地、每人6,980元起，「華信假期-金享受 3天2夜」夜宿五星級金湖大飯店 、每人7,280 元起。

華信航空台北-金門航線，4月起每天由4班增為6班，台北-金門最早班機06:30起飛、金門-台北早班機08:00；晚班機台北-金門18:50、金門-台北20:20起飛，充分時間安排一日公務、商務、探親、旅遊行程。

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  • 翻攝雅虎股市。（記者王憶紅攝）

    翻攝雅虎股市。（記者王憶紅攝）

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