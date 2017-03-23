區間走揚 匯市觀望央行下午會議

2017-03-23 11:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現區間走揚格局，交易區間主要落在30.47元至30.5元，僅在3分內狹幅波動，截至上午11點，報價為30.485元兌1美元，小升1.8分。

外匯交易員表示，中央銀行下午召開今年首季理監事會議，市場普遍預期，利率可望連續3季不動，並轉向關注匯率議題，也讓盤初匯市觀望氣氛偏濃。

外匯交易員指出，距離美國財政部公布最新外匯政策報告，指控他國操縱匯率已不到1個月時間，預料外界還是會持續聚焦央行總裁彭淮南的相關談話。