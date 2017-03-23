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中油加油站免治馬桶見客 直營站年中全換裝

中油加油站大直站長林傳淇，介紹新設免治馬桶。（記者黃佩君攝）

2017-03-23  11:03

〔記者黃佩君／台北報導〕老牌國營事業中油拚新面目，中油董事長陳金德年初表示未來兩年將斥資共計1.6億改善加油站廁所，除新建、改建廁所到通風明亮無味，旗下加油站也要將馬桶全數改為免治馬桶，希望透過改善成「無壓力」廁所。今免治馬桶「見客」，清爽環境讓人耳目一新，旗下610座直營站也預計年中全數改裝完成。

陳金德之前表示，今年開始將改善旗下6百多個加油站的洗手間設施，將改建、新建目前廁所，目標達到通風明亮、無臭味，除沖水水壓提升、改善通風外，且衛生紙也「不落地」，直接投擲馬桶，並以統一清楚標示指引民眾。

今首批改裝免治馬桶站點亮相。中油表示，至三月中旬目前已改裝95站、共175座免治馬桶，預計610座直營站在今年中可全數完成。中油今也邀請媒體至評價五星級的大直站拍攝，該站數度獲得台北市績優公廁表揚。

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