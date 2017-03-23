近關情怯 投信：入手台股基金正好
〔記者張慧雯／台北報導〕投資常常「高處不勝寒」，對於一般民眾來說，即使現在看好台股，也會擔心上車時間過晚，恐怕有追高殺低的風險；安聯投信建議，看好台股的投資人，現在應該要選擇主動式的台股基金，透過經理人的專業管理，與定期定額的投資，一起同享台股萬點行情。
美國聯準會上週宣布升息一碼，並宣布升息步伐不變的情況下，台股近日均有千億上下的成交量，持續推升台灣加權指數往萬點邁進。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，今年以來，台股行情似乎在萬點前有點「近關情怯」，但從總經面來看，由於台灣景氣持續擴張，景氣燈號連續7個月亮綠燈，領先指標更是連續11個月成長。加上台股整體企業獲利成長率預期可達雙位數，因此即使突破萬點，後市仍有可為。
蕭惠中指出，上週美國聯準會如預期升息一碼之後，資金再度回流台股，推升指數逐步走向萬點寶座。她表示，從長期趨勢來看，向上態勢不變，且在基本面穩健支撐下，高點稍作休息、整理後走升機會仍高，因此若出現震盪拉回，不失為分批佈局的好時機。
蕭惠中也說，去年台股受惠於殖利率題材，因此成為外資持續布局台股的主要利基。不過，今年以來，推動台股上漲的動能來源，是基本面的改善，使得內、外資都湧入台股。在類股表現部分，除了科技股可望有近2成的獲利預估之外，有鑑於美國穩步升息，壽險類股也有不錯的展望。因此，投資人不應把指數位置視為布局的限制，即使台股站上萬點，若是布局於營收獲利成長率佳的股票，搭配擇時與相關策略的應用，仍能為投資人創造超額報酬。
安聯投信表示，就長期而言，投資台股想要獲利，其實透過定期定額購買台股基金，是最好的方法，由於主動式基金經理人是以選股的方式操作基金，因此儘管台股已離萬點不遠，但挑對基金經理人，透過其選股功力與靈活操作，才是創造超額報酬的關鍵。
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