元太配發1.5元現金股利，現金殖利率超過5％。（記者陳梅英攝）

2017-03-23 10:28

〔記者陳梅英／台北報導〕電子書大廠元太（8069）去年稅後盈餘19.07億元，以114.04億元股本估算，每股稅後盈餘約1.67元，公司董事會通過配發1.5元現金股利，以昨日收盤價計算，現金殖利率超過5％。

元太去年獲利大幅成長，第四季更在旺季效應的權利金挹注下，稅後盈餘約9.01億元，較第三季成長7成，使得去年稅後盈餘衝上19.07億元，創下近5年來新高。

公司董事會已經通過將配發1.5元現金股利，預計在6月20日股東會討論，同時並將於3月29日舉行線上法人說明會，說明今年營運展望。