去年EPS3.3元 智冠早盤表現強勁

2017-03-23 10:21

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）昨（22）日公告去年度財報，全年營收為155.41億元，創下年度合併營收歷史新高，稅後淨利4.20億元，每股稅後盈餘（EPS）3.30元；由於營收與獲利持續增長，台股今日於平盤附近盤桓，但智冠卻大漲1元以上，表現強勁。

智冠去年營收較前年小幅成長5％，而獲利方面則是年成長36％，主要由於網龍的虧損縮小及營運子公司遊戲新幹線獲利；網龍去年推出「吞食天地4」、「武林2」、「末日之子」等多款自製手機遊戲，逐步掌握市場趨勢，同時鼓勵優秀團隊內部創業調整經營體質，逐季改善虧損，去年第4季單季已轉虧為盈。

此外，智冠今年2月正式推出《Pay2go電子錢包》，全面升級網站平台服務，提供商店及消費者用戶收付轉儲提等功能，第2季即將加入O2O消費應用，並持續提供電子發票，加速合作商家無縫接軌實名制電子支付與O2O消費市場。