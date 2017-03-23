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大同股票炒手藏鏡人 傳財經前官員+大同老股東聯手

2017-03-23  09:19

〔即時新聞／綜合報導〕大同經營權之爭，炒高股價，從 5玩一路炒高逾 20元，引發市場咋舌，背後資金究竟來自何方？從最早的外資，又傳出是中資，新消息則是在香港台商的「假中資」，被點名背後藏鏡人，包括曾任財經官員及大同的老股東。

大同股價從去年7月起從5.05元一路飆漲，當時外資持股約是 10%，但飆到今年2月10日高峰點，股價達到20.65元，昨天收盤為12.1元，成交量 2.3萬張，外資持股37.38%。等於不到一年飆出 30%的持股比例。

綜合媒體報導，包括大同公司、檢調單位都已接獲檢舉，指有特定人在炒作大同股價，也引發大同經營權之爭，公司派與市場派股市激戰；《經濟日報》報導，市場老手分析，這些外資很可能是「假外資」，最新消息則可能是「假中資」，據傳已掌握到大同25%~30%股權，對公司派構成威脅。

大同5月11日股東會全面改選董事，目前市場派已吃進不少持股，預料屆時的股東會將很慘烈。

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  • 大同股價炒手藏鏡人，被傳是前財經官員及大同老股東。（資料照，記者李靚慧攝）

    大同股價炒手藏鏡人，被傳是前財經官員及大同老股東。（資料照，記者李靚慧攝）

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