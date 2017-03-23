房價跌幅逾2成 北市百萬豪宅俱樂部又少4咖

北市豪宅房價持續下跌中。（資料照，記者徐義平攝）

2017-03-23 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕房市低迷，房價持續下滑，最新的實價登錄資料，北市7000萬元以上前10大熱門豪宅，房價跌幅平均逾2成跌幅，百萬豪宅俱樂部成員又少4咖。

《工商時報》報導，永慶房產集團統計，最新遭踢出百萬豪宅俱樂部的是「鄉林京華」、「新美館」、「東西匯」、「圓山一號院」等。

但跌幅最慘的是大直「西華富邦」，在104年7月39樓成交單價是290.6萬元，但105年成交7樓及17樓2戶，成交均價為149.5萬元，價差141.1萬元，單價落差4成以上。