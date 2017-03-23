投資人質疑川普成長政策 歐股續下滑

2017-03-23 03:44

〔中央社〕由於投資人質疑美國總統川普促進經濟成長政策的效果，歐洲主要股市繼續下滑。

道瓊歐洲600指數跌1.64點或0.44%，報374.03點。

英國股市FTSE 100指數跌53.62點或0.73%，報7324.72點。

法國股市CAC 40指數跌7.73點或0.15%，報4994.70點。

德國股市DAX指數跌58.01點或0.48%，報11904.12點。