美國原油庫存增幅超出預期 國際油價續跌
2017-03-22 23:21
美國原油庫存增加，週三國際油價應聲下挫，布蘭特、西德州原油跌幅逾2%。（路透）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國原油庫存增加，週三國際油價應聲下挫；美國能源資訊署（EIA）週三公布數據顯示，國內原油庫存單週增加495.4萬桶，遠高於此前分析師預期的280萬桶。
截至週三台灣時間晚間11點，彭博數據顯示，倫敦布蘭特近月期貨下跌2.35%，報每桶49.76美元；西德州原油下跌2.36%，報每桶47.10美元，來到4個月以來的新低點。近來美國頁岩油生產商積極增加鑽井數量，推升美國頁岩油平均日產量從去年850萬桶至910萬桶左右。
美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）報告指出，「石油輸出國家組織（OPEC）對市場的干預並未讓原油庫存下滑，使金融市場已經失去耐心。」不過，該銀行也表示，若OPEC減產計畫延長至下半年，油價有機會在今年第4季回升到每桶60美元上方。
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