大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！
2017-03-22 22:43
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月22日）開獎的第106000023期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000069今彩539，頭獎也摃龜。
第106000023期大福彩中獎號碼為：「03、16、18、19、28、29、32，特別號10。」頭獎摃龜；貳獎2注獲得，每注可得25萬元；參獎共112注獲得，每注可得4000元；肆獎共2322注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6912注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注獲得，每注可得10萬元。
第106000069期今彩539中獎號碼為「03、06、08、09、27」，頭獎摃龜；貳獎共294注獲得，每注可得2萬元；參獎共8870注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬7698注獲得，每注可獲得50元。
第106000069期39樂合彩中獎號碼為「03、06、08、09、27」，四合共5注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共378注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9775注中獎，每注可得1125元。
第106000069期3星彩中獎號碼為「840」，正彩共10注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000069期4星彩中獎號碼為「2101」，正彩共13注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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